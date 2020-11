Votação em 2022 pode ser feita pelo celular com reconhecimento facial, diz presidente do TSE

Segundo ele, o eleitor poderá utilizar seu próprio celular para votar, mas ainda terá de comparecer ao colégio eleitoral.

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que há possibilidade de que novas ferramentas digitais já sejam utilizadas no pleito de 2022, como plataforma de voto online e reconhecimento facial. "Se for possível, poderemos adotar já nas próximas eleições, vamos avaliar", disse. A declaração foi dada durante visita ao projeto Eleições do Futuro, em Valparaíso (GO), neste domingo (15).





No projeto, empresas de tecnologia puderam testar inovações para o sistema eleitoral. Segundo ele, o eleitor poderá utilizar seu próprio celular para votar, mas ainda terá de comparecer ao colégio eleitoral.





"Ainda não há tecnologia que permita assegurar que o cidadão não está sendo coagido, com o patrão ou o coronel atrás, então provavelmente ele terá que ir presencialmente votar", explicou.





O TSE troca cerca de 20% das urnas a cada pleito. "Precisamos encontrar soluções mais baratas", justificou.





Sobre os ataques recentes de hackers ao sistema do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e outros órgãos públicos no início de novembro, o ministro disse "que não está tranquilo", mas garantiu a segurança do processo eleitoral.





"Se perguntar se estou tranquilo, não estou. Mas acho que nem o Pentágono ou a Nasa estão 100% tranquilos", ponderou.

Instabilidade no e-Título





A respeito das dificuldades relatadas pelos eleitores, neste domingo (15), ao tentar acessar o e-Título, plataforma digital que substitui o título de eleitor, Barroso atribuiu a instabilidade à demora dos eleitores. "Deixaram para baixar em cima da hora", alegou.





"O brasileiro deixou para baixar o aplicativo hoje, então foram milhões de acessos ao mesmo tempo. Pedimos que todos fizessem o download antes, mas peço que insistam", acrescentou.





