ANVISA REDUZ EM R$ 9,2 MILHÕES PREÇO DO REMÉDIO MAIS CARO DO MUNDO

O Zolgensma é usado no tratamento de crianças com atrofia muscular espinhal (AME), doença genética que compromete o sistema nervoso e leva à morte já nos primeiros anos de vida, caso não tratada. Este remédio é a única esperança para crianças que são diagnosticadas com essa patologia rara. "Parabenizo o Presidente da Anvisa, Almirante Barra. Um órgão independente e que sob sua liderança vem pensando no bem estar do brasileiro acima de outros interesses", afirmou Bolsonaro.





Via Instagram Jair Bolsonaro