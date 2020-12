Bandido é morto a tiros ao tentar assaltar passageiros de ônibus em Fortaleza

Uma tentativa de assalto a um coletivo terminou em tiroteio e morte na tarde desta quarta-feira (23), na periferia de Fortaleza. O caso aconteceu no Conjunto João Paulo II, no bairro Jangurussu. Três homens armados invadiram o ônibus da linha Conjunto Palmeiras-Centro (660) e anunciaram o ataque, contudo, havia um passageiro armado e reagiu.





O ataque aconteceu quando o coletivo seguia pela Avenida Pompílio Gomes. Ao chegar no cruzamento com a Rua B, os ladrões anunciaram o assalto. Houve troca de tiros dentro do veículo e um dos bandidos acabou sendo baleado e morto. Ele ainda tentou fugir, mas tombou na rua. O motorista por pouco não foi atingido por um disparo. Houve pânico dentro do ônibus, mas nenhum dos passageiros ficou ferido.





Os comparsas do bandido morto conseguiram fugir do local e agora estão sendo procurados. A Polícia vai tentar obter imagens do assalto captadas pelas câmeras instaladas no próprio coletivo e nas ruas próximas do local do crime para tentar identificar os demais envolvidos.





Latrocínio





Um adolescente de apenas 14 anos de idade foi vítima de um crime de latrocínio (roubo seguido de morte), na madrugada de ontem (23), na localidade Vila Santo Antônio, no Município de Barbalha, na Região Sul do estado/Cariri (a 538Km de Fortaleza).





De acordo com informações das autoridades, o rapaz, identificado como Maxmilliam de Oliveira Sousa, foi atacado por dois assaltantes que estavam em uma motocicleta e reagiu. Ele foi baleado e chegou a ser levado por populares para o Hospital Municipal, mas faleceu ainda na Emergência.





(Blog Fernando Ribeiro)