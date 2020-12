Bolsonaro detona a IstoÉ após revista “inventar” ex-mulher

Site da publicação "mudou de ideia" após erro chamar a atenção nas rede.





O presidente Jair Bolsonaro criticou duramente a revista IstoÉ, na manhã desta quinta-feira (24), depois do site da publicação noticiar que a deputada estadual Valéria Bolsonaro, expulsa do PSL, seria ex-mulher do chefe do Executivo. Em uma postagem nas redes sociais, o líder afirmou que a publicação não cansa de “mentir”.





– A Revista IstoÉ inventou uma ex-mulher para mim. Não se cansam de mentir, desinformar, fofocar, espalhar o ódio – escreveu.





Bolsonaro também aproveitou para dizer que a publicação não terá “mais bilhões do contribuinte para propaganda oficial do Governo”, recado usado pelo presidente de forma parecida para se referir aos veículos do Grupo Globo.





– Não adianta, não terão mais bilhões do contribuinte para propaganda oficial do Governo. Querem me derrubar para voltarem a mamar nos cofres públicos – completou.





ISTOÉ “CRIA” EX-MULHER E DEPOIS “VOLTA ATRÁS”

O polêmico conteúdo foi divulgado pelo site da revista ainda na quarta-feira (23). Com o título “Ex-mulher de Bolsonaro é expulsa do PSL”, a publicação detalhava o processo de expulsão de Valéria Bolsonaro da legenda que, segundo ela, ocorreu por conta do apoio ao presidente da República.

O fato, porém, é que a relação entre o presidente e a parlamentar é bem mais distante do que a narrada pela revista. Valéria é parente distante de Bolsonaro. Ela tem o mesmo sobrenome porque o avô de seu marido era irmão do avô do presidente, ou seja, sequer há relação direta de parentesco entre ela e o líder.





Depois do erro “saltar aos olhos” nas redes sociais, a revista alterou o título da reportagem para “Parente distante do presidente, Valéria Bolsonaro é expulsa do PSL” e inseriu uma nota de correção no topo da matéria.





– Versão anterior desta reportagem afirmava que Valeria Bolsonaro era ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro. Ela é na verdade uma parente do presidente. Abaixo o texto corrigido – disse a revista na errata.

Fonte: Pleno News