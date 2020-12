Bolsonaro nega descaso: "Temos pressa por vacina segura e eficaz"

Presidente afirmou que não pode pressionar Anvisa porque seria "acusado de irresponsabilidade"





Após ser criticado por dizer que não se sente pressionado pelo fato de outros países já terem iniciado a imunização de suas populações, o presidente Jair Bolsonaro esclareceu, neste domingo (27), que “tem pressa” por uma “vacina segura, eficaz e com qualidade”. A publicação foi feita em seu Facebook.





– Temos pressa em obter uma vacina, segura, eficaz e com qualidade, fabricada por laboratórios devidamente certificados. Mas a questão da responsabilidade por reações adversas de suas vacinas é um tema de grande impacto, e que precisa ser muito bem esclarecido. O Presidente da República, caso exercesse pressões pela vacina, seria acusado de interferência e irresponsabilidade – escreveu Bolsonaro.





O presidente também esclareceu que, até o momento, nenhum laboratório que esteja desenvolvendo a vacina no Brasil pediu autorização da Anvisa para uso emergencial ou permanente do seu imunizante.

– Existem 4 laboratórios que desenvolvem estudos clínicos de vacinas no Brasil. Contudo, nenhum deles, até agora, apresentou junto à Anvisa, pedido de uso emergencial ou de registro. A Anvisa é uma agência de Estado, não de Governo. Sua atuação é independente e reconhecida no mundo todo, pela excelência do trabalho dos seus Servidores – apontou.





Bolsonaro encerrou sua publicação reafirmando que vacina será gratuita e não obrigatória.





– Tão logo um laboratório apresente seu pedido de uso emergencial, ou registro junto à Anvisa, e esta proceda a sua análise completa e o acolha, a vacina será ofertada a todos, e de forma gratuita e não obrigatória.





(Pleno News)