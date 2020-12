Capturado chefe da facção Comando Vermelho que agia em cidades do Vale do Jaguaribe

Um bandido tido como chefe de uma facção criminosa que atua na região do Vale do Jaguaribe, no Ceará, com uma vasta ficha criminal que aponta, ao menos, oito assassinatos, cinco assaltos, três formação de quadrilha e muitos outros delitos graves, foi capturado nesta segunda-feira (30) numa operação da Polícia cearense. Na lista dos crimes atribuídos ao suspeito estão também, participação em organização criminosa, tráfico de drogas, formação de quadrilha e porte ilegal de armas.





Com todo esse histórico de crimes, o bandido identificado como Wesley Calixto Saldanha, 25 anos, natural de Limoeiro do Norte, estava em liberdade, chefiando um bando responsável por crimes diversos em Jaguaretama, Limoeiro do Norte e outras cidades da região. Porém, no último dia 25 de setembro, teve prisão preventiva decretada pela Comarca de Alto Santo e passou a ser caçado com mais intensidade.





Wescley Saldanha foi capturado numa ação da Polícia Militar, nesta segunda-feira, na cidade de Barreira (a 75Km de Fortaleza), onde, supostamente, estaria planejado com seu bando ataques a bancos e carros-fortes na região.





Morte de policiais





De acordo com a Polícia, o bandido é originário de uma quadrilha de assaltantes, pistoleiros e traficantes de drogas oriunda da cidade de Jaguaretama e envolvida também na morte de policiais militares. O grupo também é responsável por roubo de cargas e ataques a fazendas para o roubo de gado e outros animais.





O bando passou a ser desarticulado após a prisão de alguns dos seus integrantes em operações policiais no Ceará e no vizinho estado do Rio Grande do Norte.





Wescley Saldanha foi trazido para Fortaleza e deverá, nas próximas horas, ser encaminhado a uma unidade do Sistema Penitenciário Estadual.





Veja a lista de crimes atribuídos ao suspeito preso:





8 homicídios





5 roubos (assaltos)





5 tráficos de entorpecentes





5 portes ilegal de armas de fogo





3 formações de quadrilha





3 participações em organização criminosa





3 participações em grupos criminosos para fins de tráfico





2 furtos.





Fonte: Blog do Fernando Ribeiro