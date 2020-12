DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando o abandono em que se encontra um terreno localizado na rua Princesa Isabel no bairro Expectativa. Segundo o denunciante, o terreno pertence a um empresário de nome Deoclécio. O local está servindo de acúmulo de lixo e criadouro de animais peçonhentos. O lixo acumulado no terreno está causando doenças nos vizinhos, além dos transtornos causados pela catinga que exala do local.









Em tempo





Vale ressaltar que o referido terreno não está cumprindo sua função social, podendo sofrer as sanções previstas na legislação em vigor.