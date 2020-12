INUSITADO: Casal tenta fazer sexo dentro de um restaurante em Sobral

Uma cena inusitada envolvendo um casal, chamou a atenção de outros frequentadores de um restaurante em Sobral. Após ingerir umas cervejas, o casal resolveu praticar sexo dentro do recinto, onde estava bebendo.





A mulher começa e se despir, sentada entre as pernas do seu companheiro. Ao observar as imagens picantes, a gerência do recinto compareceu ao local e impediu que o ato se consumasse, obrigando o casal mudar de comportamento.





Fonte: Wilson Gomes

Foto: Blog Sobral Agora