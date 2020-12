Cobra escapa em zoológico e faz cadeirante "andar"; assista

Caso inusitado aconteceu em zoológico de Singapura no último domingo.





Visitantes de um zoológico de Singapura tiveram um encontro um pouco "próximo demais" com a vida selvagem no último domingo (27). Após fugir do viveiro, uma cobra causou uma grande confusão e fez até uma cadeirante sair pulando para evitar um problema ainda maior.





Nas imagens, que foram divulgadas nas redes sociais, o pequeno réptil, identificado como uma cobra voadora, ou Paradise Tree Snake, é flagrado em uma fuga alucinante, movendo-se rapidamente em direção ao local em que a cadeirante estava.

No momento em que consegue subir na cadeira , a cobra faz com que a menina, que aparentemente tinha alguma lesão em uma das pernas, saia pulando para evitar um encontro ainda mais próximo com o animal, que fica andando de um lado para o outro, evitando as pessoas que se aglomeram ao seu redor.





"O que nós devemos fazer agora?", pergunta uma das pessoas que presenciou a alucinante fuga do animal. "Não sei, não sei", respondem outras, se divertindo com a inusitada cena. O vídeo acaba sem que seja possível saber se a cobra foi recapturada ou não.





De acordo com o National Parks Board , agência nacional de Singapura que cuida da vida selvagem, as cobras voadoras são uma espécie de serpente pouca venenosa e nativas do país, mais comumente encontradas em áreas de floresta, bem como na Malásia, em Borneo, Sumatra, Java e nas Filipinas.

Com informações do portal Último Segundo (IG)