Conta do papa curte foto sensual de modelo pela segunda vez

Vaticano informou que perfil no Instagram não é administrado pelo líder religioso.





A conta em inglês do papa Francisco curtiu, pela segunda vez, uma foto sensual de uma modelo no Instagram. Em prints que circulam no Twitter, o perfil do líder religioso deu like em uma foto de Margot Foxx, que veste um maiô sem mostrar o rosto.





Após a curtida inusitada, Foxx fez piada com o assunto e atualizou sua bio na rede para: “Sou o par de seios favoritos do papa”.





No mês passado, a conta do papa gerou polêmica após curtir a foto da modelo brasileira Natalia Gabirotto. Na ocasião, o Vaticano informou que não era o papa quem administrava o perfil, mas terceiros.





Assim como Foxx, Natalia também fez piada com a curtida: “Pelo menos, eu vou pro céu”.





A curtida foi desfeita, mas não a tempo de não repercutir e virar piada.