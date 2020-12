Feriadão de Natal é marcado pela violência que deixou 43 pessoas mortas no Ceará

Quarenta e três mortes violentas foram registradas no Ceará durante o feriadão de Natal 2020, iniciado na última quinta-feira (24) e concluído no começo da madrugada de hoje (28). Nos quatro dias, ocorreram no estado 26 assassinatos e 17 óbitos em acidentes de trânsito.





Na Grande Fortaleza, 16 pessoas foram assassinadas no “feriadão”. Na Capital, ocorreram nove homicídios nos seguintes bairros: João XXIII, Planalto Ayrton Senna, Praia do Futuro, José Walter, Jardim Jatobá, Itaperi, Genibaú e Vicente Pinzón (2).





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), sete homicídios aconteceram nos seguintes Municípios: Caucaia (4), Pacatuba, Itaitinga e Cascavel.





No Interior Sul do estado, oito pessoas foram assassinadas nos Municípios a seguir: Juazeiro do Norte (3), Crato, Farias Brito, Salitre, Ibicuitinga e Quixeré.





No Interior Norte foi registrado apenas um caso de assassinato, em Sobral.





Mulheres mortas





Quatro mulheres foram assassinadas no feriadão de Natal no Ceará. Uma jovem grávida foi assassinada, a tiros, na manhã do dia 25 (sexta-feira), na Rua Joaquim Correia, no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. Em Caucaia, uma mulher, ainda não identificada, acabou sendo executada junto com um homem no bairro Conjunto Araturi, na manhã do domingo (27). O casal trafegava numa motocicleta.





No bairro Batateiras, no Crato, Antônia Iolanda do Nascimento foi morta, a tiros, no domingo (27). No mesmo dia, Maria Neuvani da Silva, 43 anos, terminou sendo assassinada pelo ex-companheiro em sua residência, no bairro Campos Sales, na cidade de Salitre (a 557Km da Capital).





Acidentes fatais





Dezessete pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito nos seguintes Municípios: Independência (3 mortos), Crateús (3), Acaraú (2), Arneiroz, São Benedito, Catunda, Tamboril, Cascavel, Quixadá, Jardim, Ibiapina e Novo Oriente.





Um dos acidentes mais graves do feriadão aconteceu na madrugada do dia 24, quando durante um capotamento de um automóvel, três pessoas acabaram mortas na BR-226, localidade de Sítio Recanto, na zona rural do Município de Independência (a 309Km de Fortaleza). Os mortos foram identificados como Irisneudo Martins, Ana Letícia Martins de Sousa e um homem conhecido por Nivaldo.





Na cidade de Acaraú, na zona Norte do estado (a 233Km de Fortaleza), dois operários, identificados como José Adriano Araújo Gomes e José Humberto de Andrade, morreram no tombamento de um caminhão compactador de lixo, na última sexta-feira (25).





(Blog do Fernando Ribeiro)