COVID-19: CAMILO SANTANA DECRETA PROIBIÇÃO DE FESTAS DE NATAL E FIM DE ANO

Decreto criado pelo governador Camilo Santana (PT), publicado nesta sexta-feira, 11, ainda amplia o horário de funcionamento do comércio para evitar aglomerações e oferecer mais opções ao público. Ficam proibidas festas e eventos sociais e corporativos no período de vigência do decreto, entre os dias 15 de dezembro e 4 de janeiro. Decisão foi anunciada após reunião do Comitê que delibera sobre os decretos relativos à pandemia no Estado. O atual decreto de isolamento social continuará da mesma maneira e será prorrogado por mais uma semana sem alterações.

