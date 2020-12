Vídeo mostra desespero de PM ao não conseguir sacar pistola durante confronto com assaltantes

Tiroteio, que aconteceu na tarde dessa quinta-feira, terminou com um bandido morto e outro ferido. Um terceiro criminoso foi preso.





Um policial militar passou por um momento de desespero durante confronto com bandidos no bairro Santa Isabel, em Cuiabá, na tarde dessa quinta-feira (10).





Um vídeo mostra o momento em que o militar tenta atirar contra os bandidos com uma escopeta. Em seguida, ele joga a arma no chão e tenta tirar a pistola do coldre, no entanto, a arma fica 'emperrada'. Com dificuldades, o PM volta, pega a escopeta e entra na viatura e continua a perseguição contra os criminosos.





A cena assusta porque em minutos pode ocorrer uma tragédia já que os bandidos estavam armados e trocavam tiros com o militar, porém, neste caso, o assaltante Rafael Ferreira, conhecido como “macaco”, morreu e outro criminoso ficou ferido durante troca de tiros com a Polícia Militar. Um terceiro foi preso.





De acordo com a Polícia Militar, os ladrões, que não tiveram os nomes revelados, estavam tentando roubar um veículo, quando viram a viatura da PM. Eles começaram a atirar contra os militares, entraram no carro e fugiram.





Os policiais foram atrás e iniciaram uma perseguição no bairro. Outra viatura tentou cercar os bandidos em um cruzamento e atiraram contra o veículo, mas os bandidos continuaram a fuga, até pararem por conta dos ferimentos.





Dois assaltantes foram atingidos pelos tiros e Rafael morreu no local. Já o ferido foi encaminhado para uma unidade médica e seu estado de saúde não foi divulgado.





O terceiro, que não foi atingido pelos disparos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes do Verdão.





Segundo a Polícia Militar, o trio havia saído da prisão há alguns dias e estava sendo monitorado. Eles eram conhecidos por praticar vários crimes na região.

Via ReporterMT