Por volta das 19h30min da noite desta sexta-feira, dia 11, uma moto foi furtada do estacionamento do supermercado LAGOA, no bairro Campo dos Velhos.





O veículo furtado foi um Yamaha YBR de cor preta e placa OIC6807.





A Polícia foi acionada, mas o veículo não foi localizado.





Quem souber informações do paradeiro do veículo, entrar em contato com o telefone da Polícia (190). O sigilo das informações é garantido.