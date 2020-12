ASSALTO INUSITADO É REGISTRADO EM PERNAMBUCO! VÍDEO

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que dois assaltantes a cavalo chegaram para roubar um mercadinho localizado na praia de Carne de Vaca, no município de Goiana, no Litoral Norte de Pernambuco, e depois fugiram. O crime aconteceu na tarde da quinta-feira (10), segundo a Polícia Militar.





Nas imagens é possível ver toda a ação dos bandidos, que chegaram encapuzados e vestidos de branco em um cavalo. Do lado de fora do estabelecimento, dois funcionários conversavam quando foram surpreendidos pelos assaltantes, que pularam do animal.





Um dos assaltantes entrou no local e outro ficou aguardando do lado de fora, próximo ao animal. Alguns clientes saem do mercadinho e em menos de dois minutos os bandidos partem com um saco de dinheiro e uma arma nas mãos. Ninguém ficou ferido.





De acordo com o proprietário do estabelecimento, que preferiu não se identificar, os criminosos chegaram por volta das 17h30 e levaram todo o dinheiro apurado no dia.





A Polícia Militar informou que agentes da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) receberam a denúncia e foram até o local à procura dos suspeitos. Eles teriam fugido para uma área de mata próxima ao mercadinho, conhecida como Rio Doce, segundo a PM.





As equipes da PM realizaram buscas, mas não localizaram os suspeitos.

Com informações do G1