CRIMINOSOS COM ARMAS DE FOGO BOTAM TERROR NO CENTRO DE SOBRAL!

Na tarde desse sábado, dia 26, aconteceu mais um assalto a mão armada em pleno Centro de Sobral. Segundo informações de populares, um vereador recém-eleito estava em uma oficina de montagem de som automotivo localizada na rua Joaquim Ribeiro, quando inesperadamente apareceram dois elementos armados e conduzindo uma motocicleta, que já foram anunciando o assalto.





Os meliantes subtraíram um aparelho celular, dinheiro e joias que estavam com a vítima. Os assaltantes efetuaram disparos para intimidar as pessoas que estavam presentes na cena do crime. A Polícia Militar foi acionada, o grupamento do Comando Tático Rural (COTAR) se fez presente, mas não conseguiram prender os meliantes.





Com informações do portal Tiro e Queda Notícias