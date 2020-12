Duas pessoas morrem e uma fica ferida após caminhão tombar, em Acaraú

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um grave acidente de trânsito registrado na manha desta sexta-feira, 25, na cidade de Acaraú, no interior do Ceará.

Segundo relatos recebidos pelo Portal Vale do Acaraú, um caminhão que realiza coleta e transporte de material descartado, tombou às margens da Rodovia BR-402, no bairro Morada Nova em Acaraú





A terceira vítima do acidente, que seria o motorista do veículo modelo Mercedes Benz, placa de Cascavel/CE, foi identicado como Paulo Marcelo, de 35 anos, o mesmo foi socorrido em estado estável de saúde até o hospital local da cidade de Acaraú.





Equipes da Guarda Municipal, Polícia Militar e SAMU foram acionadas e estiveram no local, realizando os procedimentos de praxe.





As duas vítimas fatais estavam trabalhando no momento do acidente, e faleceram após caírem presas em baixo do veículo. Ainda não se sabe o que pode ter motivado o tombamento do caminhão. A Perícia esteve no local realizando todos os procedimentos cabíveis.





LUTO





A Prefeitura Municipal de Acaraú, por meio do Prefeito Alexandre Gomes (PDT), decretou luto oficial de 2 dias no município, pelo falecimento dos dois colaboradores.





