Delegado é encontrado morto com tiro em sala de delegacia

Um delegado da Polícia Civil de Pernambuco foi encontrado morto em uma sala dentro da delegacia onde atuava, na cidade de Vitória de Santo Antão. Manuel Antônio de Araújo Martins, de 52 anos, foi baleado na cabeça. Seu corpo foi encontrado por volta das 9h desta quinta-feira (10).





Martins comandava a delegacia do município de Amaraji, na Zona da Mata Sul do estado, mas estava cumprindo plantão em Vitória de Santo Antão.





De acordo com policiais que estavam no local, o plantão estava tranquilo e Martins tinha ido descansar em uma sala no segundo andar. Logo em seguida, eles escutaram um barulho de tiro e começaram a vasculhar o prédio procurando de onde tinha acontecido o disparo. Neste momento, eles encontraram a porta da sala do delegado trancada. Os policiais chegaram a chamar pelo nome de Martins, mas não houve resposta. Em seguida, arrombaram a porta e encontraram o delegado já sem vida.





O corpo do delegado foi levado ao Instituto Médico-Legal de Recife. Uma análise preliminar indica que Martins atirou contra a própria cabeça. Um inquérito foi aberto para investigar as circunstâncias da morte.





– Todas as providências relacionadas ao caso estão sendo tomadas, inclusive, no que diz respeito ao apoio à família nesse momento de dor – informou a Polícia Civil de Pernambuco.





Manuel Antônio de Araújo Martins estava há 18 anos na Polícia Civil de Pernambuco. A corporação prestou solidariedade à família do delegado que, segundo nota, “honrou o seu cargo e prestou relevantes serviços à sociedade pernambucana”.





– A PCPE manifesta as mais sinceras condolências aos familiares, amigos e companheiros de trabalho – diz o texto.





