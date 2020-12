PF realiza operação contra grupo que usou caixões para traficar drogas

Investigação começou quando uma pessoa foi presa com 287 quilos de maconha em dois caixões.

Nesta quinta-feira (10), a Polícia Federal (PF) realizou uma operação contra um grupo suspeito de usar caixões para traficar drogas. Os alvos dos agentes eram de Rio Verde, Porangatu e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, além de Campo Verde (MT) e Brasília (DF). As informações são do portal G1.





De acordo com a PF, mais de 40 policiais integraram a Operação Caixão. Eles cumpriram dez mandados de busca e apreensão, além de quatro mandados de prisão, expedidos pela Justiça de Jataí (GO).





Os caixões eram usados como fachada para o crime. Os suspeitos alegavam que estavam transportando pessoas que morreram de Covid-19.





A PF revelou que o grupo começou a ser investigado em junho, quando uma pessoa foi presa com 287 quilos de maconha em dois caixões.





(Pleno News)