DUAS MOTOS ROUBABAS SÃO RECUPERADAS PELA PM APÓS DILIGÊNCIAS NA ZONA RURAL DE TIANGUÁ

A Polícia Militar recuperou na manhã desta segunda-feira (28) duas motocicletas que haviam sido roubadas durante um assalto em uma residência na manhã do domingo (27) na localidade conhecida como Sítio Campestre. Câmeras de segurança registraram a fuga dos criminosos conduzindo as motos logo após o assalto. Entre eles havia também uma mulher.





Ao Ibiapaba 24 horas, a polícia informou que os veículos foram localizados nas imediações do sitio Boa Esperança e que as diligências seguem no sentido de identificar e prender todos os envolvidos no crime.





Com o apoio das equipes do Demutran, os veículos foram levados para Delegacia a fim de que sejam restituídos aos proprietários.

(Ibiapaba 24 horas)