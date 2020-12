Bolsonaro é líder em ranking de popularidade digital em 2020

Levantamento fez comparação entre lideranças políticas do Brasil.

O presidente Jair Bolsonaro foi considerado a personalidade mais popular do mundo digital se comparado a outros 12 nomes da política brasileira. A conclusão é da consultoria Quaest, que avaliou o desempenho de líderes nas plataformas Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Wikipedia e Google.





A pesquisa levou em consideração nomes de destaque no cenário político nacional, incluindo aqueles que ainda não se manifestaram sobre uma possível candidatura para 2022, como o apresentador Luciano Huck e o ex-ministro Sergio Moro.





Atrás de Bolsonaro, diante de uma ampla vantagem, aparece Luciano Huck, em segundo lugar. Em uma avaliação mensal, Huck ficou atrás de Bolsonaro em todos os meses. Fevereiro foi o mês em que o global mais se aproximou, quando a diferença entre ele e o presidente foi de 4,6 pontos. Nos demais meses, a diferença variou entre 20 e 30 pontos.





O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem em terceiro lugar, tendo melhor desempenho no primeiro semestre. Ainda assim, ele manteve uma distância média de mais de 30 pontos para Huck.

O governador do Maranhão Flávio Dino aparece em quarto lugar, com destaques para os meses de abril, maio e junho, quando houve o crescimento desenfreado da pandemia no Brasil. Na ocasião, Dino antagonizou o discurso de Bolsonaro, defendendo medidas rígidas de isolamento social.





O governador de São Paulo, João Doria, embora viva sob polêmicas com Bolsonaro, conquistou apenas o oitavo lugar no ranking de popularidade digital. Ele ficou atrás até mesmo de Guilherme Boulos, Fernando Haddad e Ciro Gomes, lideranças famosas da esquerda.





O ranking termina com Alessandro Molon, João Amoêdo, Rodrigo Maia, Alvaro Dias e Marina Silva, respectivamente.