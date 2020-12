Economia brasileira impressiona e balança comercial tem novo superávit em novembro

A balança comercial brasileira registrou mais um superávit em novembro, de US$ 3,732 bilhões. Isso significa dizer que, no período, o Brasil exportou mais do que importou. Os dados foram divulgados, nesta terça-feira (1°), pelo subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior, Herlon Brandão, que atribuiu o resultado à melhora da atividade econômica brasileira.





No período, as exportações somaram US$ 17,531 bilhões e as importações, US$ 13,799 bilhões.





“As exportações vem mantendo uma trajetória estável ao longo do ano, com algumas mudanças na composição da pauta. Ou seja, o que influenciou o primeiro semestre é diferente do que vem influenciando agora o resultado do segundo semestre”, explica Herlon Brandão.





Setores e produtos





Em novembro, o que puxou a exportação em valor foi a indústria extrativa, que registrou um crescimento de 26,9% em relação ao mesmo período de 2019. Os destaques foram para minério de ferro e petróleo. Nas importações, houve um crescimento de 8,3% no setor da agropecuária.





(R. Curitiba)