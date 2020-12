Família leva corpo de falecido para seguradora que não queria pagar benefício. VEJA VÍDEO

Uma apólice de vida é um contrato em que duas partes — seguradora e segurado — definem as regras de contratação do seguro, para que, caso a pessoa que procura o serviço venha a falecer, uma quantia seja paga aos seus beneficiários, geralmente a família.





Para que o beneficiário receba o valor acordado no documento, é preciso que haja comprovação do falecimento por escrito, por questões burocráticas. Mas no caso da história que você verá a seguir, a situação foi bem mais complicada do que deveria.





O caso aconteceu em uma cidade da África do Sul. Um homem faleceu após uma parada cardíaca e sua família foi até a seguradora par solicitar o valor do seguro de vida. O problema foi que a empresa não acreditou que o sujeito tivesse, de fato, morrido.





A família aguardou alguns dias e nada de respostas da seguradora. Cansados de esperar, os parentes da vítima, que não teve o nome revelado, ficaram irritados e tomaram a decisão de levar o corpo até a empresa para comprovar seu falecimento.





A seguradora finalmente pagou à família o que lhe era devido. O vídeo compartilhado nas redes sociais rapidamente viralizou entre os internautas, que ficaram revoltados com a triste situação do falecido, que tinha 46 anos. As imagens receberam uma enorme quantidade de compartilhamentos.





Fonte: 1News

[EXPOSE OLD MUTUAL] Family bring their dead family member after @OldMutualSA refused to pay their policy benefit. Old Mutual’s arrogance is stinking now. What a shame! May the soul of the poor person Rest In Peace. Plz Retweet. pic.twitter.com/Gk2QFQWkoM — White Man Confession (@ConfessionWhite) November 19, 2019