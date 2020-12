Governador Camilo Santana manda PM cercar Aterro da Praia de Iracema na noite do Réveillon

Barreiras físicas, policiais militares, guardas municipais, viaturas e até barcos e helicópteros serão usados pelo governo do Estado e pela Prefeitura de Fortaleza em um grande cerco no Aterro da Praia de Iracema e ruas próximas. A operação é uma das medidas que o governador do estado, Camilo Santana (PT), anunciou nesta quinta-feira (17) para impedir que fortalezenses e turistas se aglomerem no principal cartão-postal da Capital cearense: a Avenida Beira-Mar.





Temendo que as pessoas desobedeçam ao seu decreto oficial que entrou em vigor na última terça-feira (15), e que vai se estender até 4 de janeiro, Camilo vai novamente mobilizar a tropa da Polícia Militar para impedir que os cidadãos acorram ao local que se transformou no principal point das tradicionais comemorações de Ano-Novo: o Réveillon no Aterro da Praia de Iracema e no calçadão da Beira-Mar.





O número de homens das forças da Segurança Pública a ser empregado na operação ainda está sendo definido pelo governo através da sua Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





Impedir





A ordem é impedir a circulação de pessoas na área. Turistas que deverão chegar ao Ceará e ocupar vagas nos hotéis da Avenida Beira Mar e seu entorno também ficarão impedidos de acessar a orla.





“O Aterro será fechado para evitar aglomerações”, disse o governador. E completou: “Vai ter uma operação da Prefeitura em parceria com a Polícia Militar, não só de dispersar, como para proibir que as pessoas possam se aglomerar na Praia de Iracema e Beira Mar e locais, geralmente, que a população procura muito para fim de ano”, disse em entrevista ao Bom Dia Ceará, no Sistema Verdes Mares.





(Fernando Ribeiro)