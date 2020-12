Três mulheres foram mortas no Ceará nas últimas 24 horas e no ano já são 235

Subiu para 325 o número de mulheres assassinadas no Ceará neste ano. Nas últimas 24 horas as autoridades da Segurança Pública fizeram o registro de mais três crimes do gênero no estado, sendo dois casos em Fortaleza e o terceiro, no interior. A Polícia Civil é a responsável pela apuração dos assassinatos e já tem pistas do autor de um deles.





O primeiro crime foi registrado ainda na manhã de ontem (16), quando o corpo de uma mulher, com ferimentos causados por facadas, foi encontrado em um apartamento em um condomínio de luxo na Avenida Beira-Mar, no bairro Meireles. A vítima do assassinato foi identificada como Roberta Alves da Silva, 31 anos.





De acordo com as primeiras informações, no apartamento a vítima teve uma discussão com o ex-companheiro e acabou sendo esfaqueada. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM). O suspeito segue foragido.





O segundo caso ocorreu na cidade de Tianguá, na região da Serra da Ibiapaba (a 314Km de Fortaleza). O corpo de uma mulher de 37anos, foi encontrado dentro de sua residência, localizada no bairro Catatau, às margens da BR-222.





Tratava-se de Rita Canuto Veras. Segundo apurou a Polícia, uma amiga que morava com Vera encontrou o corpo e acionou a Polícia. O cadáver apresentar marcas de tiros.





O terceiro caso ocorreu na noite passada, quando uma jovem de 21 anos, mãe de três filhos, foi morta a tiros, dentro de casa, na Rua Ildefonso Albano, no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza. O caso é apurado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





Informações iniciais dão conta de que o atirador invadiu a residência onde a jovem morava com a mãe e seus três filhos pequenos. A garota foi executada com tiros na cabeça e caiu ao lado do carro do bebê, seu filho caçula.





(Fernando Ribeiro)