GOVERNO DO CEARÁ ANUNCIA CONVOCAÇÃO DOS 2.500 PROFESSORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou a convocação de todos os 2.500 professores aprovados no último concurso da Secretaria da Educação (Seduc) no início da noite desta terça-feira (29), já para o primeiro semestre de 2021. O anúncio foi feito através das redes sociais do governador. O certame foi realizado em 2018.





"Conforme o combinado, nós assumimos o compromisso e queremos anunciar que convocaremos todos os concursados, 2.500 professores concursados da rede estadual do Ceará, no primeiro semestre do ano que vem, sendo da seguinte forma: 1.250 já em janeiro e 1.250 em junho, ainda no primeiro semestre", disse Camilo.





"Todos convocados para assumir os seus cargos ainda no primeiro semestre de 2021. É um esforço que o estado está fazendo por compreender a importância da educação", pontuou o governador.





Ainda durante a transmissão, Camilo voltou a falar sobre a aquisição de tablets para alunos do ensino médio da rede estadual do Ceará. O governador já havia anunciado que a partir de 2021, os estudantes do 1° ano do Ensino Médio da rede pública receberão um tablet para usar nos próximos três anos.





"Estamos agora licitando a compra de tablets também para os alunos. Nós estamos trabalhando também para ver qual a possibilidade, dependendo do preço desses tablets", afirmou.