Guarda Municipal encontra criança perdida e a devolve com segurança a família

Agentes da Guarda Civil Municipal de Sobral (GCMS), empregados na Base Móvel Comunitária e no patrulhamento da área central da cidade, localizaram nesta manhã de quarta-feira (02), uma criança especial que estava perdida e perambulando pelo no centro comercial.





De acordo com a equipe empregado na Base Móvel Situada nas proximidades da Igreja do Rosário, o senhor Francisco Silvo Pereira Lima, residente em Araticum/Frecheirinha, informou que se distraiu numa loja de celulares na rua Floriano Peixoto, e seu filho que tem necessidades especiais, se perdeu tomando rumo ignorado. Logo o mesmo pediu auxílio da equipe composta pelos Subinspetores Célio, Elano e Guarda Dayan, para localizar a criança onde a ocorrência foi repassada para a CIOPS, que mobilizou o efetivo empregado no perímetro.





A composição da fiscalização de trânsito composta pelo os Subinspetores Gustavo, Eucimar e Nascimento, realizaram patrulha nas imediações do Mercado Central, com as caracterizas repassada visualizaram a criança nas proximidades de uma farmácia quando abordaram. Logo a criança foi entregue ao seu pai com segurança.





Na oportunidade, os agentes da Guarda Civil Municipal aproveitaram para orientar ao pai a ter melhor cuidado com a criança devido as ocorrências de violência e de abandono de incapaz envolvendo menores.