Viralizou: ladrão anuncia assalto e vítima reage jogando botijão de gás na cabeça do bandido

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais e em grupos de WhatsApp, mostra o momento em que um ladrão acabou se dando muito mal após anunciar um assalto.





Nas imagens é possível ver funcionários do que parece ser uma empresa de distribuição de botijões de gás trabalhando e realizando a descarga de um caminhão.





Dois caminhões aparecem nas imagens, a descarga de um dos veículos estava sendo realizada na rua, da cidade Jardim Limoeiro, localizada no interior do estado do Espírito Santo.





Sorrateiramente um homem que vestia uma blusa branca para em frente aos caminhões e simula estar falando ao celular.





Momentos depois ele anda em direção a um dos caminhões, saca uma arma e anuncia o assalto, os homens que estavam ao lado do veículo se assustaram e se preparavam para entregar o dinheiro e demais pertences.





Entretanto, um funcionário que estava em cima do caminhão descarregando os botijões não pensou duas vezes antes de arremessar um dos bujões na cabeça do assaltante que caiu no chão atordoado.





Em seguida, o ladrão se levanta e cambaleante sai correndo do local. A empreitada mal sucedida do bandido já foi vista por milhares de pessoas e vem sendo compartilhada massivamente.

Com informações do portal Terça Livre