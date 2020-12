MOTORISTAS QUE COMETERAM INFRAÇÕES VÃO COMEÇAR A RECEBER AS MULTAS

Os motoristas brasileiros devem ficar atentos. A partir desta terça-feira (1) os condutores que cometerem alguma infração de trânsito voltam a receber a notificação de autuação normalmente.





As multas ficaram suspensas entre 26 de fevereiro e 30 de novembro devido à pandemia da covid-19, mas agora haverá um cronograma para o envio dessas infrações aos motoristas.





Segundo o Contran (Conselho Nacional de Trânsito) prevê que as multas sofridas entre fevereiro e março de 2020 serão enviadas em janeiro, com prazo final para todos os envios em setembro do ano que vem.





O prazo final para indicação do condutor infrator e de recurso de multas que ocorreram depois do dia 20 de março de 2020 foi prorrogado para 31 de janeiro.





Fonte: IstoÉ