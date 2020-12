Homem morre de ataque cardíaco após receber a vacina contra Covid-19

Um idoso de 75 anos morreu de ataque cardíaco após receber a vacina da Pfizer contra Covid-19. O caso ocorreu no norte de Israel e de acordo com a imprensa local, o israelense faleceu cerca de duas horas após ser imunizado. Uma análise preliminar não revelou qualquer ligação com a vacina, afirmou o Ministério da Saúde de Israel.





O governo do país informou que a vítima tinha doenças pré-existentes e já havia sofrido ataques cardíacos no passado.





"Um homem de 75 anos, sofrendo doenças cardíacas e câncer, que já teve diversos ataques cardíacos anteriormente, foi vacinado contra Covid-19 nesta manhã (28) e morreu em casa pouco depois", comunicou o Ministério da Saúde.





A família do homem também pediu para não associar sua morte à vacina, informou a mídia hebraica. Mesmo assim, o diretor-geral do Ministério da Saúde, Chezy Levy, abriu uma investigação sobre o incidente.





Nenhum problema importante de segurança foi descoberto nos testes da vacina e apenas efeitos colaterais comuns como febre, fadiga e dor no local da injeção, foram encontrados.





Os primeiros carregamentos da vacina da Pfizer/BioNTech chegaram a Israel na semana passada e a vacinação teve início no dia 20 de dezembro. No total, o governo israelense assinou um acordo de compra de oito milhões de doses do imunizante.





Há também uma vacina sendo desenvolvida pelo próprio país, que concluiu a primeira fase de testes clínicos no dia 14 de dezembro.