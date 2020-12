IMPRESSIONANTE! Câmera registra momento em que jovem perde controle da moto e bate em muro. VEJA

Câmeras de monitoramento registraram o momento em que um jovem perdeu o controle da motocicleta que pilotava e bateu contra o muro de uma casa, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, na tarde de domingo (27).





Segundo os socorristas, o motociclista, de 22 anos, foi socorrido em estado gravíssimo e encaminhado ao Hospital Cajuru, em Curitiba.





Nesta segunda-feira (28), ele permanecia internado em leito de enfermaria com algumas fraturas pelo corpo. Conforme avaliação médica, o quadro de saúde do motociclista é considerado estável. Não há previsão de alta.





As imagens mostram a vítima saindo da via marginal da BR-277, atravessando um terreno baldio e batendo diretamente no muro.





Outros dois motociclistas que passavam pela rua no momento pararam para socorrer o jovem.





Um buraco foi aberto no muro da casa com o impacto da batida.





Segundo testemunhas, o motociclista perdeu o controle do veículo porque acelerador da motocicleta travou.

