Com coronavírus, General Mourão faz tratamento com hidroxicloroquina

O estado de saúde do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, de 67 anos, é bom, de acordo com a assessoria do Planalto.





Por orientação médica, ele fará uso de um mix de remédios que inclui hidroxicloroquina, annita e azitromicina.





Nenhum medicamento tem eficácia comprovada contra o coronavírus, mas a prescrição médica é permitida pelo Ministério da Saúde, desde que o paciente saiba dos riscos.





Como vice presidente, Mourão tem equipe médica à disposição a todo momento. O diagnóstico de covid-19 veio depois que Mourão apresentou febre e sentiu dores no corpo e na cabeça.





Por isso, foi submetido ao teste. De acordo com assessores, a febre não passou de 38 graus.





Desde ontem, o vice-presidente segue em isolamento na residência oficial do Jaburu.





