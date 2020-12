Incêndio destrói loja de material de construção em Santana do Acaraú

A loja Madeireira Bom Sucesso de propriedade de Valmir Araújo pegou fogo na madrugada desta terça-feira (22), na rua Dr. Manoel Joaquim no bairro Alto da Liberdade na cidade de Santana do Acaraú. As causas ainda são desconhecidas. Ao lado do ponto comercial há um depósito de madeira que corria sério risco de pegar fogo.





As explosões que tiveram início por volta das 3h45min da madrugada eram ouvidas a distância e acordou parte da população do Alto da Liberdade. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou uma hora depois do início do incêndio. As chamas foram controladas por volta das 6h da manhã. A loja ficou completamente destruída.





Fonte: Tribuna dos Vales