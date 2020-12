Vereadora presa suspeita de chacina em Ibaretama é suspensa pelo partido (PT)

O Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores (PT) do Município de Ibaretama, no Sertão Central cearense (a 130Km de Fortaleza), decidiu nesta segunda-feira (21) suspender pelo prazo de 60 dias a vereadora recém-eleita pelo partido, Edivanda de Azevedo. Ela está, atualmente, presa preventivamente sob a suspeita de envolvimento na chacina ocorrida naquela cidade no mês passado. Sete pessoas foram mortas.





De acordo com o presidente do Diretório do PT de Ibaretama, Antônio Alves Filho, uma comissão foi formada para analisar a situação da vereadora eleita (e ainda não empossada) e seus membros optaram pelo afastamento por 60 dias, prazo em que a Polícia Civil deverá concluir as investigações e transferir o caso para a Justiça e para o Ministério Público.





Na tarde da última sexta-feira (18), a vereadora foi capturada em Fortaleza por policiais civis. Ela estava na Capital na casa de familiares, quando recebeu a informação de que a Justiça decretara sua custódia preventiva. Além dela, seus dois filhos também estão presos, todos acusados de envolvimento na chacina ocorrida na localidade de Pedra e Cal, na zona rural de Ibaretama, na madrugada do dia 26 de novembro.





Execução





De acordo com a investigação policial, as mortes foram decorrentes de um “acerto de contas” entre membros de duas facções rivais. O crime teria sido praticado por ordem do Comando Vermelho (CV) e algumas das vítimas seriam membros da Guardiões do Estado (GDE).





A vereadora e os filhos, além de um irmão dela e um genro, conforme a Polícia, sabiam de toda a trama do crime e deram apoio logístico para os assassinos.





Morreram na chacina as seguintes pessoas: William da Silva Rodrigues, 6 anos; Eduardo de Lima Silva, 19; Luana Melo da Costa, 19; Oswaldo da Silva Lima, 24; Wellington Lima Silva, 17; Edinardo de Lima Silva, 18; e o adolescente Francisco Gabriel Pereira da Silva, 16 anos.





(Diário do Nordeste)