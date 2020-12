Esposa de Oswaldo Eustáquio se pronunciou por meio de uma rede social.





Na noite desta segunda-feira (21), Sandra Terena, esposa de Oswaldo Eustáquio, usou as redes sociais para falar sobre a ida do marido para o Hospital de Base do Distrito Federal. Ela contou que o jornalista está no centro de traumas da unidade de saúde.





Terena disse ainda que o nome de Oswaldo não consta na lista de atendimento do hospital.





– Urgente: meu marido está está em atendimento no centro de traumas do hospital de base de Brasília. Não fomos informados sobre o que aconteceu de fato com ele. O nome dele sequer estava na lista de atendimento do hospital – declarou.





Segundo o portal Metrópoles, policiais penais levaram Oswaldo Eustáquio para o Hospital de Base na noite desta segunda-feira. Ao portal, Sandra disse que os agentes informaram que o jornalista sofreu uma queda em um vaso sanitário.

– Eu não fui avisada oficialmente. Vim pra cá por causa de um boato e confirmei que ele está aqui. Mas eu não tive acesso a ele. Estou na recepção central e o vi de longe no centro de traumas; vi por uma fresta. Não consegui confirmar com ele o que aconteceu – disse Sandra.





Terena afirmou ainda que Eustáquio vinha sofrendo ameaças de morte.





– Ele, que é jornalista profissional, pediu para entrar num programa de proteção a comunicadores ameaçados, mas obteve negativa.