Jovem arrecada R$ 132 mil para vizinha e encerra vaquinha

Deise Gouveia, moradora do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, encerrou na sexta-feira (11) a vaquinha virtual criada para ajudar sua vizinha, Paula. A campanha arrecadou o total de R$ 132.193,85. As informações são da CNN Brasil.





Deise é uma estudante de contabilidade, que ganhou fama nas redes sociais por conta de um vídeo no qual sofre uma queda. Diante da popularidade, ela começou a ser chamada de ‘Deise do Tombo’ e decidiu ajudar Paula, que foi diagnosticada com câncer no reto.









ENTENDA O CASO





Ao sair de uma festa no Rio, Deise estava tentando se equilibrar com um copo de cerveja na mão, quando uma amiga, que estava filmando o momento, pergunta: “Não chega de beber, não, Deise?”. Na ocasião, a jovem tentou se apoiar em um portão. O que ela não esperava é que o mesmo estava aberto. Com isso, ela despencou por uma escadaria e acabou caindo na sala da casa de uma desconhecida.





Depois de se recuperar, Deise decidiu pedir desculpas para a dona da casa: Paula. Foi então que ela descobriu que a moradora sofre de câncer.





– Depois do tombo eu fui na casa dela pedir desculpa e ela me disse que sofre de câncer no reto(…) Peço de coração a todos vocês que puderem ajudar com qualquer contribuição. Será muito bem-vindo – contou Deise, em uma rede social.





Deise, que alcançou mais de 300 mil seguidores no Instagram, recebeu diversos elogios de nomes como Jonathan Costa, Nego do Borel, Thiago Martins e Carlinhos Maia, que a parabenizaram pela boa ação.





(Pleno News)