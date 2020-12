Jovem sequestrado há uma semana sobrevive após ser torturado e ter os olhos arrancados

Um homem sobreviveu após ser seqüestrado por criminosos de uma facção e ter os olhos arrancados. A vítima foi retirada de casa há uma semana na Capital, e encontrada nesta terça-feira (22), no distrito do Siupé, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





O refém e sobrevivente da crueldade foi identificado pela Polícia como Josias dos Santos Vieira, de 24 anos. Ele foi encontrado despido em um matagal, às margens de uma estrada que liga a localidade de Siupé a uma barragem da região.





Josias foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Gonçalo, onde está internado, sob escolta policial. À Polícia, ele não revelou quem foram os responsáveis pela ação criminosa e nem a motivação do ataque.





Josias possui um mandado de prisão em aberto por condenação pelo tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, por isso, está sob a custódia da Polícia.





Na manhã desta quarta-feira (23), a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) emitiu uma nota oficial sobre o caso, informando que afirmou que a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio contra o homem e acabou por encontrá-lo.





(Blog Fernando Ribeiro)