Após decreto impondo restrições em SP, Doria viaja para Miami

Antes de viajar, governador determinou medidas que fecharão quase todo o comércio paulista no fim de ano.





Após anunciar, na terça-feira (22), que todo o estado de São Paulo vai voltar para a fase mais firme do lockdown entre os dias 25 e 27 de dezembro e 1° e 3 de janeiro, o governador João Doria e a primeira-dama, Bia Doria, decidiram passar o fim de ano em um lugar bem distante do estado governado pelo tucano, a cidade americana de Miami.





Segundo a revista Oeste, que divulgou a informação, o casal embarcou para os Estados Unidos na madrugada desta quarta-feira (23), às 00h05. Os dois ficarão no país para as festividades de Natal e Réveillon até o dia 2 de janeiro e retornam ao Brasil na madrugada do dia 3.





A publicação ainda informou que os três filhos do casal vão para Trancoso, na Bahia. Enquanto isso, em São Paulo, por determinação de Doria, bares e restaurantes ficarão fechados no período, assim como boa parte do comércio. Durante o fim de ano, apenas serviços essenciais poderão funcionar no estado.