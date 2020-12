Laudo aponta que Eustáquio pode ter ficado paraplégico

Documento divulgado pelo jornalista Allan dos Santos aponta que Oswaldo teria sido socorrido sem o movimento das pernas.





Um suposto laudo médico sobre o estado de saúde de Oswaldo Eustáquio apontou que o jornalista pode ter ficado paraplégico após uma queda sofrida ao tentar arrumar o chuveiro da cela onde estava. O documento, divulgado pelo jornalista Allan dos Santos, aponta que Eustáquio já estava paraplégico ao ser resgatado.





– Paciente com relato de queda de altura (estava em cima da privada tentando arrumar o chuveiro) e após ficar algum tempo submerso na água. Quando socorrido, já encontrava-se paraplégico – diz o suposto documento.





Já no início da tarde desta terça-feira (22), a esposa de Eustáquio, Sandra Terena, publicou que o jornalista ainda aguarda a realização de um exame de ressonância, que deve ser feito por volta de 15h. Terena também informou que ainda não conseguiu ver o marido desde que ele foi internado.





– Estou aqui no hospital e nos foi informado que o Oswaldo ainda não fez a ressonância. O exame será realizado às 15h e o quadro de saúde dele é estável. Continuo contando com as orações de vocês pela pronta recuperação do meu marido. Eu ainda não pude vê-lo – escreveu.





Apesar do relato dramático divulgado pelo laudo, a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), que esteve no Hospital de Base do Distrito Federal, onde o jornalista foi internado, apontou que a paraplegia pode ser apenas temporária, em razão da força do impacto sofrido por Eustáquio, e destacou que a gravidade só vai poder ser confirmada após um exame de ressonância.





– Ele não está sentindo o movimento da perna, mas isso pode ser uma coisa passageira, ele sofreu uma lesão, pode voltar normalmente, mas nós só vamos saber quando a ressonância for feita – completou.