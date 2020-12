MOSES RODRIGUES - APROVADO REQUERIMENTO DE URGÊNCIA PARA REGULAMENTAR O FUNDEB

Após aprovação de requerimento de urgência para tratar a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, o deputado cearense Moses Rodrigues (MDB), destacou na rede social: “Aprovamos na Câmara o requerimento de urgência para tratar a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. Com isso, o Projeto de Lei vai tramitar em regime de urgência e será votado no plenário. Sem a regulamentação, cerca de 1500 municípios podem perder R$ 3 bilhões em recursos. Nesse momento, a nossa educação precisa de união.”.

