Mourão questiona vacina chinesa: ‘Vamos pensar só em uma coisa: que país comprou a Coronavac?’

Mourão levantou a seguinte indagação. “Vamos pensar só em uma coisa: quem comprou a Coronavac?”. O vice-presidente da República afirmou, nesta segunda-feira, 14, que “é necessário aguardar” para ter certeza da aquisição da vacina Coronavac, desenvolvida por um laboratório da China contra o novo coronavírus.





A questão foi levantada pela imprensa devido à ausência do imunizante no documento do Plano Nacional de Imunização, enviado pelo Ministério da Saúde ao Supremo Tribunal Federal (STF), no último sábado, 12. Questionado por jornalistas, Mourão declarou:





“Isso aí a gente tem de ver mais para frente. Vamos pensar só em uma coisa: quem comprou a Coronavac? Nenhum país comprou a Coronavac. Está todo mundo comprando Pfizer ou outras aí. Vamos aguardar né, gente? Também estou angustiado, quero ser vacinado. Estando regulamentado, ok! Sem problemas”.





A informação de Mourão não procede, Indonésia e Turquia compraram o imunizante chinês.





(R. Curitiba)