VIOLÊNCIA: Mulher é assassinada a facadas na zona rural de Santa Quitéria

Uma mulher foi morta a golpes de faca na tarde deste sábado (05) na localidade de Picada, zona rural de Santa Quitéria.





A vítima foi a jovem Darlene, de aproximadamente 16 anos. Informações preliminares dão conta de que o acusado, conhecido como Louro, chegou na residência onde ela estava e armado com uma faca de mesa, desferiu um golpe contra ela na altura do pescoço, vindo a óbito no local. Momentos antes do crime, na abordagem, ele teria tentado violentá-la, quando ela acabou gritando por ajuda.





Ainda segundo informações, o autor do crime foi capturado por populares que estariam tentando linchá-lo. A Polícia Militar foi acionada para o local, para atender a ocorrência e buscar mais informações sobre o fato. O corpo da jovem foi removido para o núcleo da Perícia Forense de Canindé.





(A Voz de Sta. Quitéria)