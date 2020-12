O Sr. João Sabino de Sousa está desaparecido!

"Está desaparecido da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, este Senhor. Ele tem 57 anos e estava internado para fazer um procedimento no dedo da mão, que teria sido deslocado, e estava com isso exposto. Também tem um ferimento na perna, motivo que o fez sair do hospital, por medo que cortassem a perna, pois é Diabético. Ele mora na localidade de Belém, município de Cruz-CE. Isso aconteceu no dia 21/12/2020. Até agora não temos informações. Pedimos que se alguém tiver visto, informe ao hospital do município de Cruz: (88) 999749215. O nome dele é João Sabino de Sousa. A comunidade de Belém agradece."