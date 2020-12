POLÍCIA CIVIIL PRENDE SUSPEITO DE HOMICÍDIO EM SOBRAL

Na tarde desta segunda-feira (21), Policiais Civis efetuaram a prisão em flagrante de Francisco Jonson Ferreira Silva (44), vulgo Forquilha, indivíduo suspeito de participar do assassinato Benedito Jailton Barbosa da Silva. Benedito Jailton foi assassinado na madrugada desta segunda-feira (21), por volta de 01h00, na Margem Esquerda do Rio Acaraú, com golpes de faca e pedradas .





O suspeito foi autuado em flagrante e conduzido à cadeia, onde se encontra à disposição do Poder Judiciário.