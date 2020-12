Vereador é baleado em assalto, reage e mata ladrão

O delegado e vereador Samuel Silveira (PSDB-PI) foi baleado durante um assalto na noite deste domingo (20), em Teresina, no Piauí. Oliveira, no entanto, conseguiu revidar e atirou no suspeito, que morreu no local.





De acordo com o portal G1, o delegado estava deixando os filhos em casa quando foi abordado pelo criminoso, identificado apenas como Edivan.





O delegado que está cuidando do caso, Júlio Castro, afirmou que o ladrão “tomou o celular do Samuel, que, logo depois, dá as costas, e aí iniciam os disparos. O Edivan atira duas vezes contra ele, e o delegado atirou outras vezes, mas vimos que foram poucos disparos, porque a arma do Samuel ainda possuía muitas munições”.





– Ele [Edivan] pegou a moto emprestada de um homem identificado como Francisco, que foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento e explicar o motivo de ter dado o veículo para Edivan – relatou o delegado.





Edivan ainda percorreu cerca de 100 metros após ser atingido, mas não resistiu e morreu na rua. O vereador foi levado a um hospital particular. Ele foi submetido a uma cirurgia e está internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI).





(Pleno News)