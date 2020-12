Oswaldo Eustáquio é levado para hospital de Brasília

Jornalista, detido desde o último dia 18, teria sofrido uma queda na prisão.





Segundo informações do portal Metrópoles, policiais penais levaram o jornalista Oswaldo Eustáquio para o Hospital de Base, no centro de Brasília, na noite desta segunda-feira (21).





A esposa de Oswaldo, Sandra Terena, disse ter sido informada que seu marido se machucou em função de uma queda no vaso sanitário.





– Eu não fui avisada oficialmente, vim pra cá por causa de um boato e confirmei que ele está aqui, mas eu não tive acesso a ele. Estou na recepção central e o vi de longe no centro de traumas, vi por uma fresta. Não consegui confirmar com ele o que aconteceu – disse Sandra.





Terena afirmou ainda que Eustáquio vinha sofrendo ameaças de morte.





– Ele, que é jornalista profissional, pediu para entrar num programa de proteção a comunicadores ameaçados, mas obteve negativa.





Oswaldo foi preso no último dia 18 após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).