Polícia Civil deflagra operação em Cruz e prende suspeito de envolvimento na morte de argentino

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (9), uma operação para capturar um homem suspeito de envolvimento no homicídio do argentino Rodrigo Manuel Duartes (33), ocorrido no mês passado. O homem de 18 anos foi capturado na cidade de Cruz e não reagiu ao momento da abordagem. A ofensiva policial foi desencadeada por equipes das delegacias municipais de Cruz e Jijoca de Jericoacoara, com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte).





As investigações apontam que o suspeito, identificado como José Samuel do Nascimento Ferreira (18), sem antecedentes criminais, em conjunto com outras pessoas, agrediu fisicamente a vítima após o argentino se envolver em uma confusão com outro homem. As agressões, conforme indicam as apurações, foram motivadas como uma espécie de castigo, determinado pelo grupo criminoso atuante na região, que não queria que a vítima e o outro envolvido na discussão com Rodrigo causassem confusão na área. O grupo não queria atrair a atenção da Polícia para a região.





A Polícia Civil segue em diligências em busca de capturar os demais envolvidos na ação criminosa. A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (88) 3660-1436, da Delegacia Municipal de Cruz, ou para o WhatsApp da unidade policial pelo número (88) 99673-5794. O sigilo e o anonimato são garantidos.









O crime





A vítima, o argentino Rodrigo Manuel (33), que já morava no Ceará, estava em um bar na Praia do Preá, na cidade de Cruz, no último dia 4 de novembro, quando se envolveu em uma confusão. Na ocasião, ele foi agredido por indivíduos, que o golpearam com pedaços de madeira. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar em Cruz e transferido para um hospital em Sobral, mas foi a óbito três dias depois.