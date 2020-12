PT diz que tomará as ruas e vai pedir “Fora, Bolsonaro”

Após resultado sem muita expressão nas eleições municipais de 2020, o Partido dos Trabalhadores publicou nota nesta 3ª feira (8.dez.2020) na qual afirma que neste pós-processo eleitoral atuará nas ruas contra “os poderosos setores” que, segundo partido, tentam excluí-lo da vida política nacional.





“Continuaremos nas ruas com toda energia, pelo direito à saúde, à moradia e ao trabalho, contra a política econômica que favorece os banqueiros e dizendo bem alto: ‘Fora Bolsonaro’”, diz o partido em nota.





“Conclamamos nossa militância a se manter presente nas lutas sociais, contra as tentativas de privatizar a Petrobras, a Eletrobras, os Correios, fatiar e vender as empresas mais lucrativas do Banco do Brasil e da Caixa, contra a autonomia do Banco Central e outros retrocessos da agenda neoliberal.”





O partido afirma que o resultado das eleições municipais em 2020 transferiu à legenda a responsabilidade de fortalecer, com a esquerda e os movimentos sociais, “a oposição ao governo Bolsonaro, aos seus aliados e as políticas neoliberais, bem como construir as condições políticas para disputar as próximas eleições presidenciais com uma agenda de reconstrução do país, dos direitos, da soberania nacional e da democracia”.





(R.Curitiba)