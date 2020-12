Polícia Civil prende irmãos que vendiam anabolizantes ilegalmente em Fortaleza

Centenas de unidades de esteróides anabolizantes, cuja venda é proibida no Brasil, foram apreendidas em uma operação realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD). A ação policial foi realizada na tarde dessa terça-feira (1º) no bairro Boa Vista, em Fortaleza.





De acordo com as investigações da Polícia, o material ilícito estava nas casas de dois irmãos, que eram os responsáveis por receber as encomendas e distribuir o material para outros suspeitos que comercializavam as substâncias proibidas.





Aquele órgão vem realizando sistemáticas operações de combate a este tipo de crime e identificado verdadeiras quadrilhas que atuam na venda de anabolizantes junto à praticantes de atividades físicas e academias de ginásticas em Fortaleza.





Cadeia





Os dois irmãos envolvidos no caso já estão detidos na carceragem da Delegacia de Capturas e Polinter (Decap) e deverão ser transferidos, nas próximas horas, para uma das unidades prisionais do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará, no Município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





A Polícia informou que detalhes da operação serão divulgados, logo mais, em uma coletiva de Imprensa.





(Fernando Ribeiro)