Prefeitura de Goiânia inaugura primeiro Hospital Público Veterinário da cidade

Unidade tem capacidade para atender cerca de 30 animais por dia.

O primeiro Hospital Público Veterinário de Goiânia foi inaugurado em novembro do corrente ano. A unidade, chamada Centro de Saúde e Bem-Estar Animal, está localizada no antigo Centro de Zoonozes, no Setor Balneário Meia Ponte, e tem a capacidade de atender cerca de 30 animais por dia.





O prefeito Íris Rezende (MDB) esteve presente na solenidade de inauguração e afirmou que faltava à capital uma estrutura veterinária como aquela. “São animais que fazem parte da família e essa estrutura vai dar sustentação a esse amor que nós temos pelos animais”.





O hospital será gerido pela Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma). O presidente da agência, Gilberto Marques Neto, afirmou que, inicialmente, será prestada assistência para os animais encaminhados por Organizações Não Governamentais (ONGs), por protetores individuais e por pessoas de baixa renda. Ele ressaltou que a meta é ampliar o atendimento o mais rápido possível.





Segundo informado pela prefeitura de Goiânia, o local contará, inicialmente, com 41 profissionais: 18 da área da saúde e 23 administrativos e operacionais. Inicialmente, a unidade vai realizar o cadastro das famílias e a triagem de animais domésticos (cães e gatos). Quando a obra estiver 100% concluída, atenderá, também, outros animais.





A responsável pelo Centro de Saúde Animal, Flaviana Esteves, ressaltou que a unidade irá atender todos os animais, independente do porte e que o funcionamento acontecerá em duas etapas “Na primeira etapa serão atendimentos ambulatoriais de baixa complexidade, pois não temos ainda um centro cirúrgico no local. Os casos mais complexos serão encaminhados para a UFG. Na segunda etapa, com a implantação do Centro Cirúrgico, poderemos atender casos mais graves no próprio hospital”, explicou.





Fonte: EMAISGOIAS